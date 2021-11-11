Москва, 11 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 6240 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 11 ноября в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это в полтора раза больше, чем накануне, 10 ноября, когда зафиксировали 3927 новых случаев. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 882 060 носителей вируса.

Отметим, что изменение отразилось и на общефедеральной статистике, в стране зафиксировали свыше 40,7 тыс. новых случаев заражения.

В штабе уточнили, что на ИВЛ находятся 747 человек. За сутки госпитализировали 1231 пациента, скончались 94 заболевших.