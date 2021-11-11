Москва, 11 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 1237 человек. Об этом 11 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Абсолютный максимум по суточной смертности был зафиксирован днём ранее, 11 ноября. Тогда скончались 1239 человек. Суммарное число умерших от ковида в России со старта пандемии, согласно официальным данным, составляет 251 691.

В Москве за сутки ушли из жизни 94 ковид-пациента, в Санкт-Петербурге — 85, в Подмосковье — 56.

За сутки выздоровели свыше 33,1 тыс. заболевших, с начала пандемии — 7 687 317 человек.