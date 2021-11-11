Курск, 11 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Курской области все школьники с 15 ноября вернутся к очному формату обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Minkavkaz.gov.ru Школьный класс

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Детские сады вернутся к обычному режиму работы без дежурных групп.

В организациях дополнительного образования продолжится дистанционное обучение. Очно будут проводить только индивидуальные занятия.

Руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций рекомендовали дистанционно проводить лекции.