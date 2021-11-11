Новосибирск, 11 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 ноября, за прошедшие сутки зарегистрировано 4640 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Отметим, что по данным на 10 ноября, за сутки было зарегистрировано 6318 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе зарегистрировано 75 160 случаев заражения коронавирусом (+399 за сутки), 55 316 пациентов выписаны с выздоровлением (+202 за сутки), умерли 3528 человек (+12 за сутки).