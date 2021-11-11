Новосибирск, 11 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 ноября, за минувшие сутки было выявлено ещё 399 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 405 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 83 года, 83 года и женщины в возрасте 53 года, 58 лет, 60 лет, 61 год, 62 года, 67 лет, 71 год, 81 год, 85 лет. Всего в регионе умерли 3 528 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 75 160 случаев заражения коронавирусом, из них 7532 у детей; 55 316 пациентов выписаны с выздоровлением (+202 за сутки).