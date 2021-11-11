Брянск, 11 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Брянской области 11 ноября выявлено 512 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 578 пациентов, 13 скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 81 923 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 73 324 человека. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 2 001 пациент.

В регионе проведено 1 011 339 исследований на коронавирус, в том числе 6 817 тестов проверены за последние сутки.