Баку, 11 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 10 ноября выявили 1876 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8 615 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

За время пандемии в республике выявили 552 322 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 513 648 человек, в том числе 2248 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 31 332 носителя коронавируса.

Всего в стране скончались 7342 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 22 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1855 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9002 тестов. Выздоровевшими медики признали 2199 человек. Скончались 27 пациентов с диагнозом COVID-19.