Брисбен, Австралия, 11 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. За последние сутки в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии, выявили два новых случая заражения коронавирусом, происхождение которых установлено. Однако поводом к беспокойству послужил третий случай, связь которого с остальными установить пока не удается. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Премьер-министр Квинсленда Аннастастейша Палащук призвала жителей региона активно проходить тестирование, заявив, что в штате могут быть введены дополнительные ограничения, если в течение следующих 24−48 часов в штате будут выявлены еще больше несвязанных с другими случаи заражения коронавирусом.

Однако исполняющий обязанности главного врача штата доктор Питер Эйткен, выступавшей с Палащук на пресс-конференции, поспешил заверить, что обязательный масочным режим в Квинсленде «на данном этапе» введен не будет.

Как пишут журналисты, на следующей недели уровень вакцинации в штате двумя компонентами превысит 70%.