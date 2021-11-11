Москва, 11 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Началась третья фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», сообщает 11 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Вакцина разработана специально для подростков, в её испытаниях принимают участие дети в возрасте от 12 до 17 лет. «Спутник M» является вариантом вакцины «Спутник V», при этом в меньшей дозировке — 1/5 от взрослой.

Первые две фазы испытаний позволили сделать заключение об эффективности вакцины и безопасности вакцины, рассказали в столичной мэрии.