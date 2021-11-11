Новосибирск, 11 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Новосибирске в связи с жалобами на невозможность записаться на вакцинацию от коронавируса в поликлиники в ближайшие 14 дней, представители министерства здравоохранения региона анонимно проверили доступность вакцинации в нескольких поликлиниках областного центра. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«В регистратурe поликлиники № 7, на которую поступила жалоба, сотрудник минздрава обратился около 13:00 лично, ему предложили запись на 11, 12 ноября и последующие дни. У прививочного кабинета представитель министерства здравоохранения поговорил с двумя пациентами, ожидавшими вакцинации. Оба записались на введение первого компонента вакцины заранее, выбрав удобное для себя время», — отметили в областной администрации.

Отметим, что поликлиника № 7 — единственная в регионе, куда на портале Госуслуг может записаться на вакцинацию любой житель Новосибирской области. Во все другие поликлиники на Госуслугах можно записаться только в ту поликлинику, к которой прикреплен пациент.

По официальным данным, ежедневно в двух филиалах поликлиники № 7 работают четыре кабинета вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, открыты 700 слотов. В связи с возросшим спросом на вакцинацию в последние дни главный врач медучреждения Ольга Батищева приняла решение открыть дополнительно ещё один прививочный кабинет, где будут вакцинировать всех, обратившихся без предварительной записи, по живой очереди.

Также, в поликлинике № 1 открыли отдельный кабинет для вакцинации в порядке живой очереди, куда может обратиться любой житель региона.