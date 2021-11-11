Лос-Анджелес, США, 11 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 120:117.

(сс) Martin Springall Спортивный комплекс «Стэйплс-центр». Домашняя арена баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Эдрис Адебайо, на счету которого дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. В составе «Лейкерс» защитник Малик Монк набрал 27 очков.

«Лейкерс» одержали седьмую победу в 12 матчах сезона. «Майами» потерпел четвёртое поражение в 11 играх.

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