Сан-Франциско, США, , 10:35 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:110.

Команда NBA «Голден Стэйт Уорриорз» Nba.com

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, на счету которого 48 очков. В составе «Голден Стэйт» форвард Эндрю Уиггинс набрал 35 очков.

«Голден Стэйт» одержал 10-ю победу в 11 матчах сезона и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Миннесота» потерпела седьмое поражение в 10 играх.

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