Тель-Авив, Израиль, 11 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Самолет израильской авиакомпании «Эль-Аль», вылетавший из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, вернули со взлетно-посадочной полосы в терминал. Причиной задержки стал категорический отказ одной пассажирки надеть маску. Об этом 11 ноября передают «Вести Израиль» со ссылкой на авиакомпанию.

Dmitry Terekhov Самолёт авиакомпании «Эль-Аль»

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В авиакомпании уточнили, что действовали согласно протоколу, который разработан министерством здравоохранения и Управлением гражданской авиации.

Накануне, 10 ноября, самолет уже вырулил на взлетно-посадочную полосу, но одна из пассажирок отказалась надеть маску, экипаж не смог ее уговорить, и судно пришлось вывести из зоны взлета.

Пассажирку пришлось снять с рейса, самолет вылетел в Париж с опозданием на полтора часа.