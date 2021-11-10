Филадельфия, США, , 14:06 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:109.

Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов. В составе «Филадельфии» разыгрывающий Тайриз Макси набрал 31 очко.

«Милуоки» одержал пятую победу в 11 матчах сезона. «Филадельфия» потерпела четвёртое поражение в 12 играх.

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