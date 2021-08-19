Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал прохождение высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Санкт-Петербург» по Ленобласти и создал рабочую группу по реализации проекта на территории региона. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе губернатора.

Скорострой поезд (сс) Adrian Curt Dannemann

Трасса в Ленинградской области пройдет по Тосненскому району. Ее протяженность в границах региона составит 76 километров. В Ленобласти планируется строительство одной пассажиро-технической станции — Жаровская. После согласования со стороны губернатора ОАО «РЖД» начнет инженерные изыскания для точного закрепления коридора прохождения железнодорожной магистрали по землям Ленинградской области.

«Ключевыми условиями Ленинградской области при выполнении работ для ОАО «РЖД» являются безопасность для окружающей среды и удобство наших граждан, поэтому в наиболее уязвимых местах магистраль пройдет по эстакаде. Это значительно уменьшит полосу отвода, а при пересечении с автомобильными дорогами будут построены путепроводы», — отметил зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Напомним, после ввода ВСМ время поездки между Москвой и Петербургом сократится с 4 до 2,5 часов, а максимальная скорость движения поездов составит 400 километров в час.

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