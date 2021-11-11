Симферополь, 11 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 819 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперштаб 11 ноября. Таким образом, в регионе продолжается рост заболеваемости ковидом — сутками ранее сообщалось о 811 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Крыма подтверждено 105 268 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа заразившихся 92 970 человек, в том числе за последние сутки — 811 пациентов.

В регионе увеличилось число жертв инфекции. За сутки в статистику включено ещё 17 летальных исходов, а всего ковид унёс жизни 3 196 крымчан.