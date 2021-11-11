Хабаровск, 11 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Ограничения против распространения COVID-19 в Хабаровском крае к ожидаемому результату не привели. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов на заседании оперативного штаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе правительства края.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Ситуация с распространением коронавируса в регионе остаётся сложной, будут введены дополнительные антиковидные меры. С 1 декабря в Хабаровском крае будут требовать QR-коды на вокзалах, в аэропортах и в госструктурах. Вместо QR-кода разрешается предоставлять медотвод.

С 13 ноября подтверждение наличия иммунитета от COVID-19 потребуется при посещении 160 торговых центров и 150 магазинов. Меры коснутся восьми муниципалитетов — Хабаровского района, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани, Бикина, Амурска, посёлка Переяславка.

«За минувшую неделю темпы вакцинации в целом по краю увеличились, но, чтобы преодолеть пик заболеваемости, в день от опасного вируса нужно прививать до 6 тысяч человек по краю. Сейчас эта цифра — около 4 тысяч. Антиковидные меры будем усиливать, а к нарушителям начнем применять жесткие меры, ведь в конечном итоге они пренебрегают не только своим, но и здоровьем окружающих», — сказал Евгений Никонов.

Как сообщалоИА REGNUM, с 1 ноября необходимо предъявлять QR-код в учреждениях культуры Хабаровского края. С 20 ноября без него нельзя будет заселиться в гостиницу и хостел, посетить организации общественного питания.