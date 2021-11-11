Москва, 11 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности. Об этом 11 ноября сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгений Аношин.

Патрушев Иран

«Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани», — сказал он.

По его словам, стороны обсудили вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.

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