Москва, , 18:22 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщает 2 ноября пресс-служба Совбеза РФ.

Длинная рука спецслужб Цитата из т/с «Секретные материалы». Реж. Роб Боумен. 1993-1994. США

«Стороны обсудили российско-американские отношения», — указано в сообщении пресс-службы. Подробности встречи не раскрываются.

Отмечено, что это первая встреча Патрушева с Бернсом, как с официальным руководителем ЦРУ. В 2013 году они встречались в ходе визита секретаря российского Совбеза в США. Тогда Бернс исполнял обязанности главы Госдепа США.

Кроме того, Николай Патрушев регулярно контактирует с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. С начала 2021 года они шесть раз проводили телефонные переговоры, а также состоялась одна личная встреча.

Бернс утвержден на посту директора ЦРУ в марте 2021 года.

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