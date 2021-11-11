Варшава, 11 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Официальный координатор спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире телеканала TVP Info сообщил, что ночь с 10 на 11 ноября на польско-белорусской границе «была относительно спокойной по сравнению со вчерашней». Но он добавил, что, по мнению польских спецслужб, в ближайшее время стоит ожидать «эскалации напряжения».

REGNUM Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

»Мы ожидаем, что эскалация напряженности на границе еще впереди. Атаки на наших пограничников и военных, которые мы видели вчера, вероятно, продолжатся со стороны мигрантов. Они кричат, что не уйдут оттуда «до последнего», а значит, будут пытаться раскачать ситуацию и совершить очередные прорывы, чтобы нелегально и с помощью насилия попасть в ЕС», — заявил Жарин.

При этом, чиновник заявил, что «белорусская сторона может привезти на границу больше мигрантов», при том, что в настоящее время их количество в приграничной с Польшей зоне уже оценивается в 3,5−4 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.