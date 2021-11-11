Тирасполь, 11 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В ходе 1665 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 443 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 72 131 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 65 354 человека, в том числе 432 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1632 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1125 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 338 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 165 человек, скончались десять пациентов с COVID-19.