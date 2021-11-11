Москва, 11 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В ближайшее время потребителям в России не стоит ждать новых вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил первый заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«Исследований ведётся много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме», — пояснил в беседе с ТАСС Осьмаков.

По его словам, при наличии на рынке «четырёх полноценных вакцин, масштабированных на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно».

Представитель федерального ведомства добавил, что скорее можно говорить о появлении новых форм вакцин, а не о самих вакцинах. Он напомнил, что идут исследования по выпуску «Спутника» в виде спрея, прежде всего для бустирования.

Читайте также: Гинцбург рассказал о создании лекарства, угнетающего размножение SARS-CoV-2

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: «Спутник V» и его однокомпонентную версию «Спутник Лайт», разработанные институтом им. Гамалеи, «КовиВак», созданная специалистами научного центра имени Чумакова, ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», разработанные научным центром «Вектор».