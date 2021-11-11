Белгород, 11 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Проблем с кислородом в Белгородской области нет, заявил в ходе прямой линии губернатор Вячеслав Гладков. Регион закупает для больниц три стационарные установки и более 600 мобильных.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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На прямой линии одна из жительниц области попросила прокомментировать жалобы в соцсетях о дефиците кислорода в больницах. Вячеслав Гладков пояснил, что основными поставщиками медицинского газа являются «Металлоинвест» и «Новолипецкий металлургический комбинат», они предоставляют региону кислород бесплатно.

«В августе у нас было потребление кислорода 23−24 тонны. Получали его из двух источников. Когда в сентябре «загорелась» ситуация — пошло увеличение заболевших — потребление кислорода выросло до 51−55 тонн. На сегодняшний день эта ситуация характерна для всех регионов. Можно было бы лучше подготовиться? С моей точки зрения да, потому что департамент здравоохранения должен был предусмотреть возможность использования того оборудования, которое забирает кислород из воздуха, тем самым позволяя производить кислород автономно. Сейчас мы закупаем в Пензенской области три больших установки для трёх больниц и до 20 ноября 628 мобильных установок приобретаем с помощью Минпромторга РФ», — ответил отметил Вячеслав Гладков.

Прямая линия губернатора в социальных сетях прошла вечером 10 ноября.