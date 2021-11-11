Работающих непривитых пенсионеров Петербурга начнут отстранять от работы
Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Работающие предпенсионеры и пенсионеры Петербурга в возрасте старше 60 лет, которые не пройдут обязательную для этой возрастной категории вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут отстраняться от работы. О датах такого отстранения рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу
«Руководители организаций в срок
От обязательной вакцинации освобождены граждане, имеющие медицинские противопоказания, при наличии соответствующего медицинского документа, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.
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Неработающим лицам 60 лет и старше, уклонившимся т обязательной вакцинации и не получившим QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, пообещали в Роспотребнадзоре.
Напомним, из числа петербуржцев в возрасте старше 60 лет, добровольно прошли вакцинацию от коронавируса более 588 тысяч человек — это составляет только 43% от общего числа подлежащих вакцинации в этой возрастной категории.