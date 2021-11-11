Берлин, 11 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. По меньшей мере 9087 нелегальных мигрантов смогли проникнуть в Германию через Белоруссию и Польши с начала 2021 года, 10 ноября сообщило агентство DPA со ссылкой на федеральную полицию ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

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Отмечается, что из них 1246 беженцев попали в страну с начала ноября. В основном это выходцы из Ирака, Сирии и Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября глава пограничной охраны Финляндии Микко Лехмус заявил, что с начала года его страна приняла около 30 нелегальных мигрантов, которые перешли границу Белоруссии и ЕС.