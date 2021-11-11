Сухум, 11 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. 126 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 10 ноября в ходе 455 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 278 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 52 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 32 906 носителей SARS-CoV-2. Из них 27 688 победили инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 480 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, за последние сутки таких случаев не зафиксировано.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 171 носителя SARS-CoV-2 в результате 626 исследований. Зафиксировали четыре случая смерти пациентов с COVID-19.