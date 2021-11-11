Греция сообщила о 7105 новых заражениях коронавирусом
Афины , 11 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Греция подтвердила 7105 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 10 ноября. Сутками ранее сообщалось про 8613 случаев.
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С начала пандемии в Греции было подтверждено 808 297 случаев инфицирования.
Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 70 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 493.
В общей сложности 489 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 82,8% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.
За сутки госпитализированы 429 ковид-пациентов.