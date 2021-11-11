Казань, 11 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще 11 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 умерли с начала пандемии по данным на 11 ноября 1089 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причины смерти шести мужчин и пяти женщин 1929−1970 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии вакцинацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 10 ноября прошли 1 млн 733 тыс. 171 человек. Вторую прививку антиковидными препаратами получили 1 млн 161 тыс. 120 человек.

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