Казань, , 12:27 — REGNUM В Татарии количество привитых от COVID-19 за прошедшие сутки превысило 22 тыс. человек. Об этом 10 ноября сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Всего в регионе вакцинацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 10 ноября прошли 1 млн 733 тыс. 171 человек, прирост за сутки составил 22 350 жителей. Вторую прививку антиковидными препаратами получили 1 млн 161 тыс. 120 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, об окончании пандемия коронавирусной инфекции, вероятно, можно будет говорить тогда, когда система здравоохранения перестанет быть перегруженной. К февралю 2022 года, согласно «надёжным оценкам», в Европе из-за последствий COVID-19 могут умереть ещё около 500 тыс. человек, если тенденция распространения коронавируса не поменяется.

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