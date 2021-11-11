Москва, 11 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Авиакомпании «Аэрофлот» и Turkish Airlines могут попасть под санкции со стороны Евросоюза из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Как сообщает агентство Bloomberg, власти ЕС обсуждают возможное введение ограничительных мер в рамках нового санкционного пакета в отношении Белоруссии.

Aviatablo.ru Аэрофлот

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Под санкциями могут оказаться авиакомпании, которые содействую в перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, а также страховой сектор Белоруссии.

По данным агентства, о новом пакете санкций, затрагивающих эти авиакомпании, США и ЕС могут объявить в начале декабря. Также к санкциям может присоединиться Великобритания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы МИД стран Евросоюза рассмотрят расширение санкций в отношении Белоруссии на заседании 15 ноября. Официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе подтвердила дату и тему заседания Совета МИД ЕС.

Формальным поводом для новых санкций стал миграционный кризис, в эскалации которого на белорусско-польской границе Евросоюз обвиняет официальный Минск. Официальный Минск отрицает обвинения и возлагает ответственность за конфликт на своей границе с Польшей на ЕС и официальную Варшаву.

Добавим, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре попросила президента РФ Владимира Путина оказать влияние на президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Берлине, Варшаве, Вильнюсе уверены, что без Лукашенко «белорусский маршрут» нелегальной миграции из стран Востока в ЕС не мог состояться.