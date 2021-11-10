Минск, , 23:18 — REGNUM Главы МИД стран Евросоюза на заседании 15 ноября рассмотрят расширение санкций в отношении Белоруссии. Об этом 10 ноября в Варшаве заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Шарль Мишель Kremlin.ru

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Официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе подтвердила дату и тему заседания Совета МИД ЕС. Формальным поводом для новых санкций стал миграционный кризис, в эскалации которого на белорусско-польской границе Евросоюз обвиняет официальный Минск.

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Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину и попросила его оказать влияние на Александра Лукашенко. В Берлине, Варшаве, Вильнюсе уверены, что без Лукашенко «белорусский маршрут» нелегальной миграции из стран Востока в ЕС не мог состояться. Белорусская оппозиция придерживается такой же точки зрения.

Официальный Минск отрицает обвинения и возлагает ответственность за конфликт на своей границе с Польшей на ЕС и официальную Варшаву. «Варшава продолжает откровенный геноцид», — утверждает белорусский пропагандистский орган «Белтелерадиокомпания» в новостных выпусках 10 ноября.