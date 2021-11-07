Дубай, ОАЭ, , 07:47 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн вступил в словесную перепалку с одним из зрителей на концерте в Дубае, когда тот сделал ему замечание о непотребной лексике, звучащей со сцены. Об этом 6 ноября сообщил Telegram-канал издания «Super».

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

Недовольный мужчина прервал выступление рэпера, попросив не материться в присутствии детей. В ответ Моргенштерн заявил, что мужчину никто не заставлял приходить на выступление, а за то, что детям приходится слышать матерные слова со сцены, отвечают их родители.

«Ваши родители знали, куда вас ведут. Я живу жизнь и делаю что хочу. То, что ты сюда пришел — твое желание, не мое. Я тебя что, заставлял?» — сказал он.

Тогда мужчина ответил, что пришёл в это место не на концерт, а на бои смешанных единоборств. Он уже собирался уходить, но «когда услышал выступление, то решил вернуться и разобраться». Затем он предложил Моргенштерну «выйти», однако рэпер предложил ему спокойно уйти. Через несколько минут концерт продолжился.

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