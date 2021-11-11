Копенгаген, 11 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. По меньшей мере 3017 новых носителей коронавируса были зарегистрированы за сутки в Дании, 10 ноября сообщило информационное агентство ТТ со ссылкой на Государственный институт сыворотки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации учреждения, этот показатель превысил значения по суточным случаям заражения, выявленных 23 декабря 2020 года. В институте отметили, что в стране «стремительно нарастает эпидемия», и, если бездействовать, то в следующие две-три недели в Дании число инфицированных удвоится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября шведский телеканал SVT передал, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Дании власти страны намерены вновь ввести в королевстве требование о предъявлении сертификатов вакцинации при посещении ресторанов и других общественных мест.

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