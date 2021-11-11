Берлин, 11 ноября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко для урегулирования миграционного кризиса на границах со странами Евросоюза. Об этом она сообщила 10 ноября на пресс-конференции в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

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"Вы все видели картины с места событий, которые дают повод для беспокойства. Я сегодня говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики», — сказала она.

Меркель выступила перед тем, как встретиться с премьер-министрами Латвии и Португалии. По её словам, сложившаяся на границах с Белоруссией ситуация требует всестороннего международного обсуждения и решение должно быть «гуманным».

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель состоялись днём 10 ноября по инициативе германской стороны. Стороны условились продолжить обсуждение этого вопроса, при этом российский лидер настоял на том, чтобы в Германии устанавливали прямые контакты с властями Белоруссии.