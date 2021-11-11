Остров, Псковская область, 8 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Скачки напряжения привели к сбоям в работе системы теплоснабжения в городе Остров, сообщил 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ostrov.reg60.ru Коммунальная авария в Острове

«Работа центральной котельной уже восстановлена, скоро тепло в домах вернётся к обычным показателям», — отметил губернатор.

В свою очередь глава Островского района Дмитрий Быстров уточнил, что поздним вечером 7 декабря были зафиксированы факты кратковременного снижения напряжения в сети электроснабжения на территории Острова. Это привело к сбою в управлении отдельных котельных и отключению оборудования.

«При этом, в микрорайоне Остров-2 функционирование котельной было восстановлено в штатном режиме. В Острове-3 и на центральной котельной при запуске оборудования в связи с изношенностью и значительной протяженностью сетей произошли аварии на магистральных тепловых сетях, а также порывы на внутридомовых сетях нескольких домов», — добавил Быстров.

Ночью в Острове-3 работа котельной была восстановлена. В настоящее время силами ремонтных бригад устраняются утечки и производится наладка внутридомовых сетей. Управляющей компанией проводится регулировка в работе системы по заявлениям граждан.

Отметим, в городе Остров проживает порядка 20,5 тыс. жителей.