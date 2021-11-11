Токио, 11 ноября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Японии могут возобновить программу по стимулированию внутреннего туризма в феврале 2022 года, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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По его данным, власти Японии пока не смешат снимать ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, несмотря на снижение заболеваемости в стране. Источник отметил, что правительство ожидает появления таблеток для снятия симптомов COVID-19, которые могут поступить в продажу к концу 2021 года.

При этом правительство Японии хочет как можно скорей возобновить программу по стимулированию внутреннего туризма. Однако при возобновлении путешествий жителям страны будет необходимо привиться против коронавирусной инфекции или же предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

Отметим, что действие программы приостановили в декабре 2020 года из-за роста заболеваемости COVID-19 в Японии.