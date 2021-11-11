Варшава, 11 ноября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Польши и Турции Збигнев Рау и Мевлют Чавушоглу договорились о скоординированном противодействии Белоруссии в вопросе с мигрантами. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба польского МИД на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Из сообщения следует, что вину за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии министры переложили на белорусского президента Александра Лукашенко.

«Польша и Турция, союзники по НАТО, будут сотрудничать для противостояния использованию нелегальных мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной атаки против соседей», — говорится в сообщении.

Ранее с таким же заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, власти Белоруссии используют мигрантов как оружие против своих западных соседей.