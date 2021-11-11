Веллингтон, 11 ноября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за сутки выявили 185 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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Сообщается, что 152 инфицированных выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения COVID-19 в стране. Еще 25 зараженных выявили в Ваикато, а восемь — в Нордленде. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 4998.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 84 пациента с COVID-19. Из них десять находятся в палатах реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 7746 носителей коронавируса.