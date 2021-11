Пекин, , 06:18 — REGNUM Больше восьми миллионов тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией COVID-19, образовалось в мире с начала 2020 года, и 25 тыс. тонн из них попали в Мировой океан. Об этом говорится в исследовании учёных из Наньянского университета, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Переработка пластика Elpais.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

«Большая часть пластика — это медицинские отходы, производимые больницами, что значительно превышает вклад средств индивидуальной защиты и упаковочных материалов», — говорится в публикации.

Учёные подсчитали, что на долю больничных отходов приходится 73% выброшенного в воду пластика, и такой же процент сброса характерен для стран Азии, а во всём остальном мире он существенно ниже.

По прогнозу исследователей, до конца 2021 года цифры вырастут ещё больше. «Объём пластиковых отходов, связанный с пандемией, достигнет в общей сложности 11 миллионов тонн, в результате чего сброс в океан составит 34 000 тонн», — отметили учёные.

Читайте также: Индийские ученые: пластик в океане способствует глобальному потеплению