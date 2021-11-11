Штат Миссури, США, 11 ноября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Коалиция из десяти американских штатов обратилась с иском в суд, чтобы заблокировать решение правительства США об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников. Об этом 10 ноября сообщило агентство Associated Press.

(сс) Baltimore County Government Очередь на вакцинацию в США

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Иск поступил в федеральный суд штата Миссури. В нём говорится, что требование властей США угрожает потерей рабочих мест миллионам медработников и может «усугубить тревожную нехватку» персонала в больницах.

Агентство отмечает, что обращение в суд стало «ещё одним фронтом сопротивления штатов, возглавляемых республиканцами, политике администрации президента Джо Байдена в отношении пандемии».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США продолжает увеличиваться число штатов, выступающих против инициатив администрации президента США Джо Байдена в сфере вакцинации от COVID-19.

5 ноября с иском в суд обратились 26 штатов, протестующих против введения обязательной вакцинации сотрудников предприятий, численность которых превышает 100 человек.