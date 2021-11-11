Москва, 11 ноября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Лекарство, подавляющее размножение коронавируса разрабатывается в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом 10 ноября рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Minzdrav.gov.ru Александр Гинцбург

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Специалист пояснил, что исследователи работают над созданием препарата, подавляющего размножение коронавируса. В настоящее время, как пояснил Гинцбург, такие препараты есть, но эффективность их не настолько велика, чтобы использовать при лечении пациентов в тяжёлом состоянии.

Учёный пояснил, что лекарство не стоит ожидать в течение нескольких месяцев, на его разработку уйдёт значительно больше времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению врача-эпидемиолога, только коллективный иммунитет на уровне не менее 80% позволит повлиять на темпы распространения коронавирусной инфекции.