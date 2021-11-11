Сеул, 11 ноября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2520 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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Из них 2494 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в стране выявляют более двух тысяч инфицированных ежесуточно. При этом заметен небольшой рост заболеваемости по сравнению с предыдущим днем.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 388 351. Также за минувшие сутки в стране скончался 21 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 3033 человека.