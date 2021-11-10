Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Европейские чиновники допускают введение санкций против российской компании «Аэрофлот», обвиняя её в сопричастности к миграционному кризису, который возник на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Об этом 10 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейс

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По данным источника, новый пакет антибелорусских санкций коснётся физических и юридических лиц, которые причастны к доставке мигрантов из третьих стран. В частности, в список лиц может быть включена турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

Объявить о новых ограничениях совместно с США и Великобританией в ЕС намерены в начале декабря.

В свою очередь близкий к «Аэрофлоту» источник сообщил РБК, что авиакомпания не выполняет рейсы в страны, из которых традиционно идёт поток беженцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные санкции являются «незаконными, нелегитимными» и при применении таковых к официальному Минску российская сторона будет оказывать всяческую поддержку Белоруссии и её народу.