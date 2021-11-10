Скопье, 11 ноября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. В Северной Македонии 10 ноября в результате обследования 3597 образцов было выявлено 656 новых носителей коронавируса, 273 пациента выздоровели. За сутки в стране скончались 13 больных COVID-19, а также зарегистрировано ещё восемь летальных исходов, произошедших ранее.

Stotosenik Мусульманское Скопье

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 207 656 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7276, 191 922 пациента выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8368.

Вакцинацию от COVID-19 прошло 46% взрослого населения Северной Македонии.