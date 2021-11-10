Приштина, Сербия, 11 ноября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. В Косово 10 ноября в результате исследования 1696 образцов выявлено 14 носителей коронавируса, признаны излечившимися 17 человек, за день ни один пациент с COVID-19 не умер. При этом в результате обследования 70 образцов в немецких лабораториях было выявлено 12 случаев заражения штаммом Delta Plus. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Arben Llapashtica Оживленный перекресток, Приштина

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Всего в Косово с начала пандемии выявлен 160 891 случай заражения, не считая сербского населения края, 157 483 пациента излечились, 2978 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже три недели суточная смертность равна нулю.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 444.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 744 671 человек, при этом произведено уже свыше 1 587 467 инъекций вакцины.