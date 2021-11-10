Блинкен заявил, что Лукашенко натравливает мигрантов на соседей
Вашингтон, 10 ноября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Как оружие используют мигрантов власти Белоруссии против своих западных соседей, сообщил 10 ноября журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
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По итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава Госдепа сказал, что белорусский президент Александр Лукашенко«своими действиями подрывает мир и безопасность в Европе», тем самым напрашиваясь на новые санкции.
«Мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности».