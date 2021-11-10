Иерусалим, 10 ноября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 детей пятилетнего возраста получила одобрение в Израиле: прививать жителей страны 5−11 лет рекомендовал Экспертный совет по борьбе с эпидемиями израильского минздрава, сообщили 10 ноября в пресс-службе ведомства.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Ребенок

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"Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля рассмотрит эту рекомендацию и опубликует своё решение», — сообщили в ведомстве. В случае положительного решения вакцинация пятилетних начнётся в Израиле 20 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для израильских детей 5−11 лет американская вакцина от COVID-19 компании Pfizer получила одобрение 3 ноября.