Блинкен сказал коллеге с Украины, что смущён активностью России у её границ
Вашингтон, 10 ноября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Каковы намерения российского руководства относительно действий вблизи границ России, которые активизировались, в Вашингтоне не знают, сообщил 10 ноября журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.
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На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава Госдепа сказал от имени США, что «обеспокоен сообщениями о необычной активности России близ Украины».
Он добавил, что Вашингтон беспокоится из-за «любой эскалации и агрессивных действий» и что США «продолжают поддерживать деэскалацию в регионе и разрешение конфликта на востоке Украины дипломатическими методами».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно США, а не Россия, начали в ноябре военные учения в Чёрном море, что в Минобороны РФ назвали поводом к тому, чтобы готовиться к любым действиям со стороны Запада.