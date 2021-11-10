Москва, 11 ноября, 2021, 00:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко слишком зависит от России, и при всей неоднозначности отношений с РФ он не стал бы направлять поток мигрантов в сторону нашей страны. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политический аналитик Александр Чаленко.

President.gov.by Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией

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«Если и обвинять Лукашенко в том, что он создал этот кризис с мигрантами на границе, как это делает Запад, то нужно понимать, что он сделал это в качестве самозащиты от действий Польши и Прибалтики, которые неприкрыто поддерживают «змагаров». Без этой польско-прибалтийской агрессии Лукашенко никогда не позволил себе ничего подобного», — заявил Чаленко.

«Лукашенко не решился бы пустить, если бы это было возможно, поток мигрантов в Россию. Он слишком зависит от нашей страны», — отметил эксперт.

Напомним, что в настоящий момент на границе Белоруссии и стран ЕС — Польши и Литвы скопилось большое количество, несколько тысяч нелегальных мигрантов, стремящихся проникнуть на территорию Германии и получить там убежище.