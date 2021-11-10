В ЕС заверили Киев, что Брюссель и Вашингтон с ним заодно
Вашингтон, 10 ноября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В поддержку территориальной целостности Украины выступают и США, и ЕС, сообщила 10 ноября журналистам в Белом доме глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Украина
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По итогам встречи с американским президентом Джо Байденом фон дер Ляйен заявила, что Запад по-прежнему выступает за территориальную целостность Украины.
Отметив, что обсуждала с Байденом и Украину, фон дер Ляйен сказала, подразумевая и ЕС, и США:
«И мы также полностью поддерживаем Украину в её попытках модернизировать и трансформировать экономику и создать устойчивость, двигаться по выбранному пути».